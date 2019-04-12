Ünlü Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'nun Çukur Dizisindeki Rolü Belli Oldu!
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de psikopat Vedat Sayar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'nun Çukur'daki rolü belli oldu.
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, geçtiğimiz haftalarda birçok oyuncunun vedasına sahne oldu.
PSİKOPAT VEDAT KADRODA!
Son bölümde 'Sena' karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in öldürülmesi seyircide şok etkisi yaratırken, kadroya gelecek yeni isimler de netleşmeye başladı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde psikopat Vedat Sayar karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuraoğlu'nun kadroya katılacağını daha önce duyurmuştu. Nuroğlu'nun dizide 'Timsah Celal' karakterine hayat vereceği öğrenildi.
YORUMLAR (18)
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Bu dizi izleyen kitleyi tam ahmak yerine koyuyor,Allah bu ahmaklıktan akıllı insanları uzak tutsun inşallahCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Polat elemdari geçmişti kafadan mermi yiyor vuruluyor kesiliyor boğuluyor dayak yiyor ölmüyor bu adam kediden de fazla canı var????Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Açıkcası ben dizide ölmediğini düşünüyordum demekki ölmüş tabiki rol icabı başarılar dilerim.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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traktör tekerleklerini hazırlayın çatışma varCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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ulan bu herif 9 canlı vay koçovalıların halineCevap Yaz 13 Yayından Kaldır