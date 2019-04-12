Ünlü Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'nun Çukur Dizisindeki Rolü Belli Oldu!

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, geçtiğimiz haftalarda birçok oyuncunun vedasına sahne oldu.

PSİKOPAT VEDAT KADRODA!

Son bölümde 'Sena' karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in öldürülmesi seyircide şok etkisi yaratırken, kadroya gelecek yeni isimler de netleşmeye başladı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde psikopat Vedat Sayar karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuraoğlu'nun kadroya katılacağını daha önce duyurmuştu. Nuroğlu'nun dizide 'Timsah Celal' karakterine hayat vereceği öğrenildi.