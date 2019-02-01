Ünlü Oyuncu Feci Şekilde Dayak Yedi

Amerikalı kadın oyuncu Jenni Farley, eski kocasu Roger Matthes'in kendisini dövdüğü ve havaya kaldırıp yere attığı görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BAKICIYA PARA VERMEYİ KABUL ETMEDİ"

Evliliği boyunca defalarca aile içi şiddete maruz kaldığını ifade eden Farley, kocasın kendisine vurduğu sırada çocuğunun korkudan ağladığı söyledi. Kocasıyla kavga sebeplerini anlatan Farley, "Şiddet yüzünden çocuklarıma yardımcı olmayan psikologu kocam eve almadı. Bakıcıya da para vermeyi kabul etmedi. Bu yüzden tartıştık." ifadelerini kullandı. Kocasının kendisinin sürekli aldattığını ifade eden ünlü oyuncu kocasına aile içi şiddetten dolayı dava açtığını vurguladı.