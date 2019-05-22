Ünlü Oyuncu Johnny Depp, Eski Eşini Kendisine Şiddet Uygulamakla Suçladı

Şiddet uyguladığı suçlamasıyla eski eşi Amber Heard tarafından mahkemeye verilen Hollywood yıldızı Johnny Depp, evlilik süresince asıl şiddet ve hakaret görenin kendisi olduğunu, suçlamaları reddettiğini ve 50 milyon dolarlık karşı dava açtığını söyledi.

BBC'nin haberine göre, "Bayan Heard tarafından bana Mayıs 2016'dan bu yana yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddediyorum ve hayatımın geri kalanında da reddedeceğim." diyen Depp, eski eşinin mahkemeye gelirken yüzünde var olan morlukların da sahte olduğunu ileri sürdü.

Oyuncu çift, 2015 yılında evlenmiş, Heard, Depp'in ilk kez kendisine Mayıs 2016'da şiddet uyguladığını öne sürmüş, çift 2017'de boşanmıştı.

Kaynak: AA