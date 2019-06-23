Başarılı oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandı

CEBİNDE SİGARA TAŞIMAYAN KADIN:

Yorum... Bu insanların en doğal hakkı. Cebinde sigara parası olmayan diye kast ettiğin kesim belli ama ben sana şu kadarını söyleyeceğim. Bizler doğru yapılan şeyleri takdir edebiliyoruz sizler gibi sırf muhalefet edelim sırf pislik yapalım diye konuşmayız. Bu da bi kenarda kalsın