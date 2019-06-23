Başarılı oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandı
Oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş'ta oyunu kullandı. Akbağ, sandık görevlilerinden damgayı doğru basmak istediğini söyleyerek boş kağıt talep etti.
Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş'ta oyunu kullandı. 1071 nolu sandıkta oyunu kullanan Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim' diyerek okuldan ayrıldı.
"İÇERİDE PROVA YAPABİLİYOR MUYUZ?"
Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz" diye sordu. Sandık görevlilerinin "içeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı. 1071 nolu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim' diyerek okuldan ayrıldı.
-
HayirlisiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Hadi buna da bi yorum yapın cebinde sigara parası olmayan adamlar !Cevap Yaz 3 Yayından KaldırCEBİNDE SİGARA TAŞIMAYAN KADIN: Yorum... Bu insanların en doğal hakkı. Cebinde sigara parası olmayan diye kast ettiğin kesim belli ama ben sana şu kadarını söyleyeceğim. Bizler doğru yapılan şeyleri takdir edebiliyoruz sizler gibi sırf muhalefet edelim sırf pislik yapalım diye konuşmayız. Bu da bi kenarda kalsınYayından KaldırCEBİNDE SİGARA PARASI OLMAYAN AMA ADAM: Yorum... yaptim villasinda viskisini yudumlayan ama adam olamayan1 Yayından Kaldır