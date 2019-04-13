Ünlü Model Kate Moss, Mert Alaş'a Striptiz Yaptı!

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden fotoğraf sanatçımız Mert Alaş zaman zaman sosyal medya hesabından son derece ilginç paylaşımlarda bulunuyor.

BEĞENİ VE ÖVGÜLERİNİ SUNDU

Renkli dünyanın pek çok ünlü ismi ile çalışma fırsatı bulan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla bu çekimlerden en özel kareleri takipçileriyle paylaşan Mert Alaş bu defa da takipçilerini beş yıl öncesine götürdü ve ünlü model Kate Moss ile yaptığı bir çekimden kareler paylaştı. Striptiz adını verdiği çalışmasını hesabından paylaşan Mert Alaş, yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Kate Moss'a beğenilerini ve övgülerini sunmaktan da geri durmadı.