Ünlü Model Kate Moss, Mert Alaş'a Striptiz Yaptı!
Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, ünlü model Kate Moss'un striptiz yaptığı anların fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden fotoğraf sanatçımız Mert Alaş zaman zaman sosyal medya hesabından son derece ilginç paylaşımlarda bulunuyor.
BEĞENİ VE ÖVGÜLERİNİ SUNDU
Renkli dünyanın pek çok ünlü ismi ile çalışma fırsatı bulan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla bu çekimlerden en özel kareleri takipçileriyle paylaşan Mert Alaş bu defa da takipçilerini beş yıl öncesine götürdü ve ünlü model Kate Moss ile yaptığı bir çekimden kareler paylaştı. Striptiz adını verdiği çalışmasını hesabından paylaşan Mert Alaş, yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Kate Moss'a beğenilerini ve övgülerini sunmaktan da geri durmadı.
YORUMLAR (8)
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2 . ci süha özgermi olma yolundaCevap Yaz Yayından Kaldır
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sunuma bak, ülkemizin gururu (!)Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Aciklara hevesleniyorsaniz amazon ormanlarinda cok bunlardan.Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Millet yaşıyor yav biz daha 24 yaşında 1 kızla takılamıyalım adam dünyayı götürsün.Sonra da ben niye hep intihar etmeyi düşünüyom oluyo :(Cevap Yaz 14 13 Yayından KaldırULAN DEMEEEE: demek ki ot geldin çimen gidiyorsun evlat. .Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın10 6 Yayından Kaldır