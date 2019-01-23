Ünlü Model Emily Ratajkowski'nin Göğüsleri Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu
Ünlü model Emily Ratajkowski'nin dün paylaştığı derin dekolteli elbisenin içinden görünen göğüsleri sosyal medya alay konusu oldu.
Sosyal medyanın en çok takip edilen modellerinden biri olan Emily Ratajkowski, dün paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu. Elbisesinden sarkmış gibi görünen göğüsleri, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
GÖĞÜS DEKOLTESİ OLAY OLDU
Çıplak paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model Emily Ratajkowski, dün yaptığı paylaşımla yine en çok konuşulan konulardan biri oldu. Fransız moda markası Jacquemus'a ait 1850 TL'lik beyaz mini bir gömlek elbise giyen model, dekoltesinden görünen göğsü ile dikkatleri üzerine çekti.
ALAY KONUSU OLDU
Sosyal medya kullanıcıları, modelin elbiseden sarkmış gibi görünen göğüsü ile dalga geçti. 'Ben olsam göğsüm böyle görünüyor diye bırak sosyal medyaya koymayı, sokağa bile çıkmam', 'Gencecik kız ne hale gelmiş' gibi pek çok yorum yapıldı.
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ne var gøgsunde cok guzel kadiin anlamiyorum sanki bunu elestrirenlerin ki cok guzelCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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yerçekimiCevap Yaz Yayından Kaldır
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bukadarcık kusur kadı kızındada olur bundan iyisini bulan kaçırmasınCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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BU İŞLER BİZİ AŞAR. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ayarları bozuldu. Evlenince hor kullandırdıCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır