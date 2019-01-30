Ünlü Model Didem Soydan, Peruklu Paylaşımıyla Büyük Beğeni Aldı

Peruk takmak da mı ayıp. Günahkar mı oldu şimdi. Pusuda bekliyorlar haber düşsün de yorum yapalım diye
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Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başaran Didem Soydan bu sefer de kıvırcık perukla paylaşım yaptı.
YORUMLARA KAPALI
Güzel manken, paylaşım sonrası binlerce beğeni aldı. Soydan'ın fotoğrafını yorumlara gizli olarak paylaşması da dikkat çekti.
KIŞ DEKOLTESİ OLAY OLMUŞTU
Ünlü model, bir önceki derin dekolteli paylaşımıyla çok konuşulmuştu.