Ünlü Model Didem Soydan, Peruklu Paylaşımıyla Büyük Beğeni Aldı

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başaran Didem Soydan bu sefer de kıvırcık perukla paylaşım yaptı.

YORUMLARA KAPALI

Güzel manken, paylaşım sonrası binlerce beğeni aldı. Soydan'ın fotoğrafını yorumlara gizli olarak paylaşması da dikkat çekti.

KIŞ DEKOLTESİ OLAY OLMUŞTU

Ünlü model, bir önceki derin dekolteli paylaşımıyla çok konuşulmuştu.