Ünlü model Bella Hadid, saçlarını toplarken çekilmiş üstsüz videosunu paylaştı
Ünlü model Bella Hadid, saçlarını toplarken çekilmiş videosunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Hadid'in bu videosu 3 milyona yakın görüntülenme aldı.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sınırları zorlamaya devam ediyor.
Instagram hesabında 27,5 milyon takipçisi olan Bella Hadid, saçlarını toplarken çekilmiş üstsüz videosunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken, söz konusu video 3 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.
TRANSPARAN KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Öte yandan, geçtiğimiz ay Karayipler'de bir fotoğraf çekimine katılan ünlü model Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan plaj kıyafetiyle sahilde yürümüştü. Palmiye ağacının yanında pozlar veren Bella Hadid, benzer kareleri Instagram hesabından da paylaşmıştı.
Haber Videosu: Ünlü model Bella Hadid, saçlarını toplarken çekilmiş üstsüz videosunu paylaştı
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harbi çok guzel ve cesur örnek bir dilber bu ;)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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güneyimizdeki halklar çok nankörler yüce gönüllü amerikalılar okyanuslar aşarak gelip demokrasiyi hediye ettiler onları karşılık olarak yaptıklarına bak, onlar amerikan cömertliğini hak etmiyorlar ben amerika olsaydım tasımı tarağımı toplar defolur giderdim, onlar zahmet etmesin yerinden kapıyı çarpar giderdim hatta komşu ülkelerden de giderdim. kardeşim katarı da onlara yem etmez onu da alır giderdim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Palmiye agaci altindaki pozu nefis, sanki palmiye gövdesi gibi olsun gerisi teferruat der gibi. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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LEŞ, ,Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır