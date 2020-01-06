: Ünlü model Bella Hadid, bikinili pozunu paylaştı! Kusursuz fiziğiyle mest etti

06.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:34

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sınırları zorlamaya devam ediyor.

Instagram hesabında 27,7 milyon takipçisi olan Bella Hadid, bikinili pozlarını "Sana en iyi dileklerimi sunuyorum" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin söz konusu paylaşımları kısa sürede 920 binin üzerinde beğeni ve yzülerce yorum geldi.

ÜSTSÜZ VİDEOSU OLAY OLDU

Öte yandan Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde saçlarını toplarken çekilmiş üstsüz videosunu takipçileriyle paylaştı. Hadid'in bu paylaşımı 3 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

TRANSPARAN KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Karayipler'de bir fotoğraf çekimine katılan ünlü model Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan plaj kıyafetiyle sahilde yürümüştü. Palmiye ağacının yanında pozlar veren Bella Hadid, benzer kareleri Instagram hesabından da paylaşmıştı.

Haber Videosu