Ünlü model Bella Hadid, bikinili pozunu paylaştı! Kusursuz fiziğiyle mest etti
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken ünlü model Bella Hadid, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü modelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sınırları zorlamaya devam ediyor.
Instagram hesabında 27,7 milyon takipçisi olan Bella Hadid, bikinili pozlarını "Sana en iyi dileklerimi sunuyorum" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin söz konusu paylaşımları kısa sürede 920 binin üzerinde beğeni ve yzülerce yorum geldi.
ÜSTSÜZ VİDEOSU OLAY OLDU
Öte yandan Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde saçlarını toplarken çekilmiş üstsüz videosunu takipçileriyle paylaştı. Hadid'in bu paylaşımı 3 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.
TRANSPARAN KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Geçtiğimiz ay Karayipler'de bir fotoğraf çekimine katılan ünlü model Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan plaj kıyafetiyle sahilde yürümüştü. Palmiye ağacının yanında pozlar veren Bella Hadid, benzer kareleri Instagram hesabından da paylaşmıştı.
Haber Videosu: Ünlü model Bella Hadid, bikinili pozunu paylaştı! Kusursuz fiziğiyle mest etti
-
VAY ANAM VAY VAY VAY BU NE GÜZELLİK BÖYLE KENDİMDEN GEÇTİM AKŞAM AKŞAM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Mermer yap.Cevap Yaz Yayından Kaldır