Ünlü Model Adriana Lima'dan Metin Hara'ya İki Şart!
Adriana Lima ve Türk yazar Metin Hara'nın aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Lima ve Hara ilişkilerine bir şans daha vermek için bir araya geldi. Adriana Lima, Metin Hara'ya 2 şart öne sürdü.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara'nın geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha vermek için bir araya geldiği iddia edildi. İddiaya göre Lima, eski aşkına Amerika'ya yerleşmeyi şart koşunca barışma hayalleri de suya düştü.
10 GÜN ÖNCE BİR ARAYA GELDİLER
Brezilyalı model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın 2017 yazında başlayan aşkı 1.5 ay önce bitmişti. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre eski sevgililer 10 gün önce bir araya gelip ilişkilerini yeniden gözden geçirdi.
ADRİANA 2 ŞART ÖNE SÜRDÜ
Adriana 1 saatlik görüşmede Hara'ya 2 şart öne sürdü: "Türkiye'yi bırak Amerika'ya yerleş ve evlenelim."
UZAK MESAFELER YÜZÜNDEN YÜRÜMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Metin Hara evliliğe sıcak baktığını ancak ülkesini bırakmayacağını söyledi. Adriana Lima ise ilişkinin uzak mesafeler yüzünden yürümeyeceğini düşünüyor.
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reklam aşkıydı ve bitti. aptal mısın ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Metin haklı bence ne o öyle iç güveysi gibi adama yakışırmiCevap Yaz Yayından Kaldır
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gel evi ayırırız ama amerikaya iç güveysi gelmez metin de mi metinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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şartlar gayet makul metin uygulanabilirCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Evlense bile yürümez . En azından kültür farkı .Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır