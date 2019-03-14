Ünlü Model Adriana Lima'dan Metin Hara'ya İki Şart!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara'nın geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha vermek için bir araya geldiği iddia edildi. İddiaya göre Lima, eski aşkına Amerika'ya yerleşmeyi şart koşunca barışma hayalleri de suya düştü.

10 GÜN ÖNCE BİR ARAYA GELDİLER

Brezilyalı model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın 2017 yazında başlayan aşkı 1.5 ay önce bitmişti. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre eski sevgililer 10 gün önce bir araya gelip ilişkilerini yeniden gözden geçirdi.

ADRİANA 2 ŞART ÖNE SÜRDÜ

Adriana 1 saatlik görüşmede Hara'ya 2 şart öne sürdü: "Türkiye'yi bırak Amerika'ya yerleş ve evlenelim."

UZAK MESAFELER YÜZÜNDEN YÜRÜMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Metin Hara evliliğe sıcak baktığını ancak ülkesini bırakmayacağını söyledi. Adriana Lima ise ilişkinin uzak mesafeler yüzünden yürümeyeceğini düşünüyor.