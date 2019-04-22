Ünlü Modacı Ivana Sert, Tesettür Defilesinde Podyuma Çıktı

Modellik kariyerine devam eden ve teklif gelen özel işlerde podyuma çıkan Ivana Sert, bu defa bir tesettür defilesinden podyuma çıktı.

Ivana Sert'in başörtülü hali ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sert'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

TESETTÜR DEFİLESİNDE PODYUMA ÇIKTI

Geride bıraktığımız gün gerçekleşen defilede podyuma çıkan Sert, birbirinden farklı kıyafetleri başarıyla taşırken o anlara dair görüntüleri de yine sosyal medya hesabından paylaştı. Ivana Sert daha önce de yine bir tesettür gelinlik firmasının çekimleri için objektif karşısına geçmiş ve kendisinden söz ettirmişti.