: Ünlü manken Deniz Akkaya, cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu

14.01.2020 23:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:46

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü manken Deniz Akkaya, son paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha büyüledi.

Instagram hesabında 757 bin takipçisi bulunan Deniz Akkaya, derin bacak dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü mankenin "Son olsun mu?" notuyla yaptığı paylaşımlarına kısa sürede on binlerce beğeni ve yüzlerce övgü dolu yorum geldi.

İşte Deniz Akkaya'nın paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

- Deniz hanım bu ne güzellik size hayranım

- Denizlerin sonu yok ki

- Senin güzelliğin fevkalade güzel

- Dünya güzelisin canım Deniz'im

- Kusursuz Yansıma

YATAK POZUNA BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Öte yandan, Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel modelin "Aslan yattığı yerden belli olur" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de tam not aldı.

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