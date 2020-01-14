Ünlü manken Deniz Akkaya, cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu
Güzel manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin bacak dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaşan Deniz Akkaya'nın bu fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü manken Deniz Akkaya, son paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha büyüledi.
Instagram hesabında 757 bin takipçisi bulunan Deniz Akkaya, derin bacak dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü mankenin "Son olsun mu?" notuyla yaptığı paylaşımlarına kısa sürede on binlerce beğeni ve yüzlerce övgü dolu yorum geldi.
İşte Deniz Akkaya'nın paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:
- Deniz hanım bu ne güzellik size hayranım
- Denizlerin sonu yok ki
- Senin güzelliğin fevkalade güzel
- Dünya güzelisin canım Deniz'im
- Kusursuz Yansıma
YATAK POZUNA BİNLERCE BEĞENİ GELDİ
Öte yandan, Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel modelin "Aslan yattığı yerden belli olur" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de tam not aldı.
Haber Videosu: Ünlü manken Deniz Akkaya, cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu
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KIZIM GECEMİ AYDINLATTIN. YAŞINI HEÇ GÖSTERMİYON LAACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunun niçin yaptın diye sorsak kendisi de bilmiyor. . . vatandaş görsün sosyal medyada beğensin. . . . rezillik. . . . . . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Instagram hesabında 757 bin takipçisi var. . . . . boş insanlar bir boş insanı takip ediyor. . . . . ;)Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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AÇ BAKALIM NEREYE KADAR. . . . . . . . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Artıkbu kadar cıplaga bile şaşırır olduk Ne varki bun’da2 2 Yayından Kaldır