Ünlü Kasap Nusret Gökçe, '2020' İmajıyla Sosyal Medyayı Salladı
Birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak tuz dökme hareketiyle şöhret olan Nusret Gökçe, '2020' imajıyla olay oldu.
'Saltbea' hareketiyle dünya çapında ün kazanan ünlü kasap Nusret Gökçe, sosyal medyayı bu kez yeni imajıyla salladı.
DJ KHALED'LA SIKI ARKADAŞ
Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle anılmaya başlanan ve bir internet fenomeni haline gelen Nusret'in Amerikalı ünlü DJ Khaled ile arkadaşlığı biliniyordu.
YENİ İMAJI İLE DİKKAT ÇEKTİ
Nusret, Instagram sayfasındaki son gönderisinde DJ Khaled ile birlikte çekildiği fotoğrafları paylaştı. Her yaptığı olay olan Nusret, bu kez de imajı ile dikkatleri üstüne çekti.
MİLYONLARCA BEĞENİ YAĞDI
Nusret paylaşımlarına #2020 #nusret hastaglerini yazdı. Ünlü kasabın gönderisine milyonlarca beğeni yağdı.
YORUMLAR (13)
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gençlik nereye gidiyorbu türkmü şimdiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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keko her yerde kekoCevap Yaz 9 2 Yayından KaldırYAPIMCI: Yanındaki de dj keko. Keko kekoyu çeker.Yayından Kaldır
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Bu haberi tam bir yildir bekliyordum.Tam bir yildir gözüme uyku girmiyordu simdi rahat uyuyabilirim.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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sürekli bi show peşinde olan böyle insanları haber yapmaya ne gerek var kiCevap Yaz 74 7 Yayından Kaldır