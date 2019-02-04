Ünlü Kasap Nusret Gökçe, '2020' İmajıyla Sosyal Medyayı Salladı

'Saltbea' hareketiyle dünya çapında ün kazanan ünlü kasap Nusret Gökçe, sosyal medyayı bu kez yeni imajıyla salladı.

DJ KHALED'LA SIKI ARKADAŞ

Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle anılmaya başlanan ve bir internet fenomeni haline gelen Nusret'in Amerikalı ünlü DJ Khaled ile arkadaşlığı biliniyordu.

YENİ İMAJI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Nusret, Instagram sayfasındaki son gönderisinde DJ Khaled ile birlikte çekildiği fotoğrafları paylaştı. Her yaptığı olay olan Nusret, bu kez de imajı ile dikkatleri üstüne çekti.

MİLYONLARCA BEĞENİ YAĞDI

Nusret paylaşımlarına #2020 #nusret hastaglerini yazdı. Ünlü kasabın gönderisine milyonlarca beğeni yağdı.