Ünlü isimlerden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Ünlü isimlerden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Ünlü isimlerden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ünlü isimlerde destek oldu.

31.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:41
Ünlü isimlerden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ünlü isimlerde destek oldu. Della Miles, her zaman Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini söylerken, Mustafa Ceceli 50 bin TL, Haluk Levent ise 30 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kapanyası başlattığını açıklamıştı. Bir çok ünlü sanatçıda kampanya destek verdiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Önemli bir yardımda bulunan Della Miles, Türklerin yanında olmaya devam edeceğini söylerken, Mustafa Ceceli 50 bin TL bağış yaparken, Haluk Levent'e 30 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

İşte kampanyaya destek olan ünlülerin paylaşımları:

Mustafa Ceceli, "Arkadaşlar bu kampanyaya gelin hep birlikte destek olalım. Ben de #bizbizeyeteriztürkiyem kampanyasına 50 bin TL bağışta bulunuyorum. Sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle. Fahrettin koca, emekleriniz için minnettarız sayın bakanım" ifadelerini kullandı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sizi seviyorum"

Della Miles, "Haydi Türkiye "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına hep beraber destek verelim. Türkiye'de Muğla Dalyan'daki evimde yaşadığım süre içerisinde her fırsatta Türk halkının yanında olmaya devam edeceğim. Şu an Türkiye dışındayım. Ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Türk halkı için yaptığım bu bağış sizin güzel yüreğinizin yanında hiç bir şey ama benimde katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum" dedi.

"Haluk Levent olarak 30 bin TL ile ben de katılıyorum"

Haluk Levent, "30 bin TL bağışladığını açıklayan Haluk Levent, "Ahbap olarak işimizi iyi yapıyorsak takdir edin, destekleyin ama yaptıklarımızı devlet kurumlarıyla lütfen kıyaslamayın canlarım Kavuşturulmuş eller. Ahbap, sadece STK olarak kendi görevini yapıyor. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın bağış çağrısına Haluk Levent olarak 30 bin TL ile ben de katılıyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil Haberler
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil
Sağlık Bakanı: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5.452 arttı Haberler
Sağlık Bakanı: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5.452 arttı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, 'doktora ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Lütfü Türkkan Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Seda Sayan Demet Şener Acun Ilıcalı Chloe Loughnan
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Futbolcu Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ünlü isimlerden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 12:09:15. #1.15#
title