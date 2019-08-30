Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel paylaşımlar yaptı.

30.08.2019 11:22
Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Ünlü isimler, Türk tarihinde kazanılmış en kıymetli zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel paylaşımlarda bulundu.

İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları;

CEM YILMAZ

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Başta Atatürk olmak üzere bize cumhuriyeti armağan eden tüm kahramanların mekanı cennet olsun."

TUĞBA ÖZAY

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun ..! Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Türkiye Cumhuriyeti için Türk, Kürt, Laz,Çerkez, Alevi , Sünni ayırmadan mücadele vermiş, şehit olmuş tüm yurttaşlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum ... Sizler sayesinde bizler varız"

DANLA BİLİÇ

"Zafer bayramımızı bu aşırı karizma fotoğrafla kutlarım"

TARKAN

KENAN DOĞULU

BEREN SAAT

EBRU ŞALLI

TÜLİN ŞAHİN

SEREN SERENGİL

NUSRET

MURAT CEMCİR

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
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YORUMLAR (20)

  • URFALI:
    ölenlere allah rahmet eylesin ama ben bu sanatçıları samimi bulmuyorum ..çünkü hergün bir aldatma bir soyunma vs haberleri ile önplanda bunların milliyetçiliği yalan....
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  • KARAMÜRSELLİADINIZI YAZIN:
    İMAM OGLUNUN BAŞARISI BİR SAGCI OLARAK O KADAR MEMNUN ETTİKİ BENİ. HELAL OLSUN DEDİM. AMA SENİN NE İŞİN VAR KARDEŞİM KANDİLDEN EMİR ALAN KUKLALARIN YANINDA YAPMA ATATÜRKCÜYSEN MİLLİYETCİ İSEN YAPMA MİLLET UYANDI RAGAT OL ADAMIN ARKASINDAN YÜRÜYOR HERKEZ BU ŞEÇİMDE SENDE FARK ETTİN BUNU SEN NEDEN BAŞKA YOLLARDA YÜRÜMEYE ÇALIŞIYORSUN İMAM OGLU
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  • SIRADAN VATANDAŞ:
    büyük komutan Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu uğurda 7 den 70 e kimin emeği hakkı varsa sevgi , saygı ve minnetle anıyorum. rabbim hepsinden razı olsun. ruhları şad mekanları cennet olsun.
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  • DEDE:
    yıl olmuş 2020 millet uzaya gidiyor yaşam kuruyor bu eski kafalı cahil laiklerde 100 yıl önce olmuş bişeyin şimdide kutlamasını yapıyor cahiller
    Cevap Yaz 4 28 Yayından Kaldır
  • YALAMA MISIN ?:
    '' CAHİLLİYİN '' değil '' CAHİLLİĞİN '' . . . Daha yazmasını beceremiyorsun , arkanda Mürit olsun istiyorsun ! Önce bilgi sahibi ol , sonra yaz
    5 Yayından Kaldır
  • YALAMA MISIN ?:
    Doğru dersin ayıp etmişiz ( 100 değil ) 97 yıl önce olan şeyi kutluyoruz . . . . Cahil üzeri on dört X ışık hızının karesi , sen 1400 sene önce olan şeyi kutluyorsun . . . Dede , demek ki sen benden on dört kez fazla cahilsin
    7 1 Yayından Kaldır
  • DAMDAKİ KEMANCI:
    30 ağustos zafer bayramımız kutlu olsun . şu vatanı bizlere emanet eden , isimleri belli veya belli olmayan şehitlerimize ve büyük önder Atatürk''ümüze şükranlarımı sunar , Allah''tan rahmet dilerim
    Cevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır
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