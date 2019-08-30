Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30.08.2019 11:22

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Ünlü isimler, Türk tarihinde kazanılmış en kıymetli zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel paylaşımlarda bulundu.

İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları;

CEM YILMAZ

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Başta Atatürk olmak üzere bize cumhuriyeti armağan eden tüm kahramanların mekanı cennet olsun."

TUĞBA ÖZAY

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun ..! Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Türkiye Cumhuriyeti için Türk, Kürt, Laz,Çerkez, Alevi , Sünni ayırmadan mücadele vermiş, şehit olmuş tüm yurttaşlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum ... Sizler sayesinde bizler varız"

DANLA BİLİÇ

"Zafer bayramımızı bu aşırı karizma fotoğrafla kutlarım"

TARKAN

KENAN DOĞULU

BEREN SAAT

EBRU ŞALLI

TÜLİN ŞAHİN

SEREN SERENGİL

NUSRET

MURAT CEMCİR