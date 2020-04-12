Ünlü isimler Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
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Süleyman Soylu, Magazin

Ünlü isimler Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklarken Alişan ve Ebru Polat gibi ünlü isimler, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesini istedi.

12.04.2020 23:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:56
Ünlü isimler Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini söyledi. Bu kararın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu istifayı onaylamamasını istedi.

İşte ünlü isimlerin Süleyman Soylu'nun istifasının ardından yaptığı paylaşımlar...

EBRU POLAT

"Sayın Bakanım istifanızı kabul etmiyoruz..."

ALİŞAN

"Gecenizi,gündüzünüze katıp ülkeniz için yaptığınız her şey için teşekkürler Sn Bakanım....inşallah hizmetlere devam edeceksiniz..Ve umuyoruz ki istifa Sn Cumhurbaşkanımızdan dönecek"

Ünlü isimler Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz

SABRİYE ŞENGÜL

"Sayın iç işleri bakanımız siz bu ülkeye gece gündüz demeden hizmet ederek çok başarılı güzel işler yaptınız. Halkımızın yararına almış olduğunuz korona virüsü sokağa çıkma yasağından dolayı bazı insanların yapmış olduğu hatalar yüzünden bu kadar başarılı olduğunuz bu görevden istifa etmenizi istemiyor ve kabul etmiyoruz. Bunun sorumlusu siz değilsiniz. Ülkemize yaptığınız hizmetler için size teşekkür ediyor ve sizinle gurur duyuyoruz. İstifa etmenizi istemiyoruz."

Ünlü isimler Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz

YUSUF GÜNEY

"Bu ülke için canını dişine takmış makamının keyfini sürmek yerine tüm zamanını yurdun dört bir köşesinde milletine adamış ve görevini layiğiyle yapan sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun istifasını şahsım adına kabul etmiyorum. Sebebi ne olursa olsun sayın Cumhurbaşkanımızdan gereğinin yapılmasını ve istifayı kabul etmemesini rica ediyorum... Fotoğrafı (Yıllar önce helikopterle Hakkari'nin üst bölgelerinden birine giderken bizzat kendim çekmiştim.) Yorgunluktan bitap düşmüş onca ses gürültüye tehlikeye rağmen kendinden geçmişti Bakanımız, içim parçalanmıştı . Bir gün hak etmediği bir durum ile karşılaşırsa bizzat sizlerde görün diye sakladığım bir fotoğraftır... Kardeşlerim sayın Cumhurbaşkanımızın profilini yorum mesaj yağmuruna tutalım herkes istifayı kabul etmeyiniz hashtagi adı altında yapsın lütfen."

Ünlü isimler Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz

SİNAN AKÇIL

"Ben geri döneceğinize inanmak istiyorum ve bu onuda tüm kalbimle yanınızdayım."

Ünlü isimler Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz

ŞENOL İPEK

"Vallahi seni bazı gruplara harcatmayız adam gibi adamdır, vatanın öz evladıdır. Ne mücadele verdiğini bizzat gören ve bilen kişiyim."

Ünlü isimler Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz

İZZET YILDIZHAN

"Kıymetli Bakanım Süleyman Soylu bu ülke sizin yaptıklarınızı unutmaz! Tüm alçak terör örgütleri sizin dirayetli mücadeleniz sayesinde perişan oldular. Allah sizi yüzünüzü ak etsin!"

Ünlü isimler Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
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