: Ünlü isimler, Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı

17.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:24

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde akşam 9 sularında hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından duygu dolu taziye mesajları yayınlamaya başladı.

O mesajlardan bazıları şu şekilde:

CAN YILMAZ: Dürüst devlet adamı Bülent Ecevit'in değerli eşi; ressam, yazar ve Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı Rahşan Ecevit vefat etti. Rahşan Ecevit'e rahmet sevenlerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin.

Serdar Akinan: Kavuştular. Türkiye'nin en önemli siyasi figürlerinden Bülent Ecevit'in Rahşan'ı hakkın rahmetine erdi. Cenazesinde saatlerce o yağmur altında nasıl yürüdüğünü asla unutmayacağım. Allah rahmet eylesin.

Ayşegül Aldinç: Rahşan Ecevit biricik eşinin yanına, sonsuzluğa kavuşmuş. Aydınlık zamanlardan mütevazı anlar ve anılar bıraktı geriye. Allahın rahmeti üzerine olsun…

Cem Davran: Çok güzeldiniz, çocukluğum, ilk gençliğimdiniz. Mekânınız cennet olsun.

Sabahat Akkiraz: Türküler üzerine, Anadolu üzerine sohbetler ettiğimiz. Mesudiye Köykent projesinde yan yana olduğum #rahşanecevit hakka yürüdü. Nur içinde uyusun. Bülent bey gibi çok naifti. Ve buna bir çok kez şahit olduk.

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