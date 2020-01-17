Ünlü isimler, Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti'nin kurucu ismi Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ardından birçok ünlü isim duygu dolu taziye mesajları paylaştı.
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde akşam 9 sularında hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından duygu dolu taziye mesajları yayınlamaya başladı.
O mesajlardan bazıları şu şekilde:
CAN YILMAZ: Dürüst devlet adamı Bülent Ecevit'in değerli eşi; ressam, yazar ve Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı Rahşan Ecevit vefat etti. Rahşan Ecevit'e rahmet sevenlerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin.
Serdar Akinan: Kavuştular. Türkiye'nin en önemli siyasi figürlerinden Bülent Ecevit'in Rahşan'ı hakkın rahmetine erdi. Cenazesinde saatlerce o yağmur altında nasıl yürüdüğünü asla unutmayacağım. Allah rahmet eylesin.
Ayşegül Aldinç: Rahşan Ecevit biricik eşinin yanına, sonsuzluğa kavuşmuş. Aydınlık zamanlardan mütevazı anlar ve anılar bıraktı geriye. Allahın rahmeti üzerine olsun…
Cem Davran: Çok güzeldiniz, çocukluğum, ilk gençliğimdiniz. Mekânınız cennet olsun.
Sabahat Akkiraz: Türküler üzerine, Anadolu üzerine sohbetler ettiğimiz. Mesudiye Köykent projesinde yan yana olduğum #rahşanecevit hakka yürüdü. Nur içinde uyusun. Bülent bey gibi çok naifti. Ve buna bir çok kez şahit olduk.
Haber Videosu: Ünlü isimler, Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı
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Mezarda da bu karidan rahat yok demekki.. Vay garibim vay...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ülkem bir zamanlar bu insanlar tarafından yönetildi. Ellerinde ekonomi perişan olmuştu. Ama yine de Allah rahmet eylesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Işıklar içinde uyuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ülkeye ve ülke insanına bir çok kere zarar vermişti. Ölünce ''arkasından konuşma'' edebiyatı. Biraz da akıllı olun be yahu.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ÖNCE İNSAN1 Yayından Kaldır
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Kpss getiren kişi bir çok haksızlığın önüne geçti ecevit mekanlarınız cennet olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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kavustu dıyenler sızde ölunde kurtulalım:)Cevap Yaz 3 22 Yayından Kaldır
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Güya rumuzun ALPEREN ama , Sende kuşta olan yürek yok , yiğitlik yok . . . Yazık sen de bu vatan evladısın ha ! Önce ölene saygı .8 2 Yayından Kaldır
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Sen nasıl olecen acaba bu ülkeye tırnak kadar faydan yok yetersiz insan5 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesinCevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır