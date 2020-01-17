Ünlü isimler, Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı
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Ünlü isimler, Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti'nin kurucu ismi Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ardından birçok ünlü isim duygu dolu taziye mesajları paylaştı.

17.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:24
Ünlü isimler, Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı

Eski Başbakan 'in eşi hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde akşam 9 sularında hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından duygu dolu taziye mesajları yayınlamaya başladı.

O mesajlardan bazıları şu şekilde:

CAN YILMAZ: Dürüst devlet adamı Bülent Ecevit'in değerli eşi; ressam, yazar ve Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı Rahşan Ecevit vefat etti. Rahşan Ecevit'e rahmet sevenlerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin.

Serdar Akinan: Kavuştular. Türkiye'nin en önemli siyasi figürlerinden Bülent Ecevit'in Rahşan'ı hakkın rahmetine erdi. Cenazesinde saatlerce o yağmur altında nasıl yürüdüğünü asla unutmayacağım. Allah rahmet eylesin.

Ayşegül Aldinç: Rahşan Ecevit biricik eşinin yanına, sonsuzluğa kavuşmuş. Aydınlık zamanlardan mütevazı anlar ve anılar bıraktı geriye. Allahın rahmeti üzerine olsun…

Cem Davran: Çok güzeldiniz, çocukluğum, ilk gençliğimdiniz. Mekânınız cennet olsun.

Sabahat Akkiraz: Türküler üzerine, Anadolu üzerine sohbetler ettiğimiz. Mesudiye Köykent projesinde yan yana olduğum #rahşanecevit hakka yürüdü. Nur içinde uyusun. Bülent bey gibi çok naifti. Ve buna bir çok kez şahit olduk.


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: Ünlü isimler, Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı
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