Ünlü isimler, pedofili ifadeler içeren kitaba sessiz kalmadı!
Çocuk istismarını överek gündeme bomba gibi düşen Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki'ye ünlü isimler sert tepki gösterdi. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ skandal kitap için, "Yettiniz be yettiniz! Allah topunuzun belasını versin." dedi.
Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı. Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından Abdullah Şevki imzasıyla yayımlanan Zümrüt Apartmanı isimli kitapta çocuk istismarının özendirici bir dille anlatılması, binlerce insanın sosyal medyada tepki göstermesine neden olmuştu.
ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI
Birçok ünlü isimde skandal kitaba sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla kitabın yazarı Abdullah Şevki'ye sert tepki gösterdi.
İşte Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki'ye tepki gösteren ünlülerin mesajları:
YORUMLAR (2)
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Şunu yetkililere soruyorum.Her önüne gelen istediği kitabı yazsın satsın ondan sonramı uyanacağız.Yetkililer nerdeydi?Ön inceleme onaylar alınmadan satılmaması gerekiyordu!!!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bütün iş bitti biz ya seçim yada böğle hep belden aşağı sapıklarla ğünümüzü ğeçiriyoruz avrupa uzaya ğidiyor çağ atlıyor bırakın bu işleri ülkeniz için çalışınCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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