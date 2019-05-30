Ünlü isimler Hadise'nin çağrısının ardından makyajsız fotoğraflarını paylaştı

Son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla estetik yaptırdığı iddia edilen şarkıcı Hadise, önceki akşam makyajsız görüntülendi. Doğal haline gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Hadise, yatakta çektiği fotoğrafını paylaşarak "Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin" çağrısında bulundu. Bunun üzerine Hatice başta olmak üzere ünlü isimler makyajsız fotoğraflarını paylaştı.

HADİSE'NİN ÇAĞRISINA UYDULAR

Hadise'nin bu çağrısına uyan ilk isimler şarkıcı Göksel, Özge Özpirinçci, Hatice ve model Didem Soydan oldu. Dört ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu çağrıya destek verdi. Ünlü isimlerin yanı sıra Hadise'nin yüzlerce hayranı makyajsız fotoğrafını yayınladı. Hadise gelen fotoğrafları, "Yüzlerce fotoğraf, binlerce destek mesajı geldi! Hepimiz çok ama çok güzeliz! Canımız nasıl isterse öyle yaşarız." notuyla Twitter hesabından yayınladı.

İşte ünlü isimlerin makyajsız paylaşımları...