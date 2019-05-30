Ünlü isimler Hadise'nin çağrısının ardından makyajsız fotoğraflarını paylaştı
Makyajsız lüks bir mekandan çıktığı için eleştirilen Hadise, Instagram'dan yaptığı açıklamada özgür olduklarını söyleyerek ünlü isimleri makyajsız fotoğraflarını paylaşmaya davet etti. Bunun üzerine pek çok ünlü isim makyajsız fotoğraflarını paylaştı.
Son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla estetik yaptırdığı iddia edilen şarkıcı Hadise, önceki akşam makyajsız görüntülendi. Doğal haline gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Hadise, yatakta çektiği fotoğrafını paylaşarak "Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin" çağrısında bulundu. Bunun üzerine Hatice başta olmak üzere ünlü isimler makyajsız fotoğraflarını paylaştı.
HADİSE'NİN ÇAĞRISINA UYDULAR
Hadise'nin bu çağrısına uyan ilk isimler şarkıcı Göksel, Özge Özpirinçci, Hatice ve model Didem Soydan oldu. Dört ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu çağrıya destek verdi. Ünlü isimlerin yanı sıra Hadise'nin yüzlerce hayranı makyajsız fotoğrafını yayınladı. Hadise gelen fotoğrafları, "Yüzlerce fotoğraf, binlerce destek mesajı geldi! Hepimiz çok ama çok güzeliz! Canımız nasıl isterse öyle yaşarız." notuyla Twitter hesabından yayınladı.
İşte ünlü isimlerin makyajsız paylaşımları...
-
Kadınlar gerçek yüzlerini gösterdiler. Hatice keşke paylaşmasaymış. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ne kadar unlu varmis beCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ulan bunlar bu kadar çirkinmiymiş gerçekten :)Cevap Yaz 5 1 Yayından KaldırSENİN GİBİ: SENİN GİBİ2 Yayından Kaldır
-
doğallık moda olsa bari :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır