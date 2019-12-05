Ünlü isimler, Ceren Özdemir öldürülmesine tepki gösterdi

05.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:52

Önceki akşam saat 19.30 sıralarında Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Tüm Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberine ünlü isimlerde sessiz kalmadı.

EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Önceki akşam saat 19.30 sıralarında Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine doğru yola çıktı. Geldiği evinin önünde kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Tüm Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberine aralarında Merve Özbey, Nurgül Yeşilçay, Hande Yener ve İbrahim Büyükak gibi isimler de sessiz kalamadı. Kadın şiddetine karşı tek yürek olan ünlü isimler yaşadığı duyguları şu sözlerle aktardı:

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Şule Özge için; Ceren Gülenay için tweet atıyor! Ardından katlediliyor! Ve döngü böyle devam ediyor, devran böyle dönüyor! Gencecik kızlarımız, koca koca kadınlarımız ölümü bekliyor sadece bugün de ölmediği için şükrederek!"

EMRE AYDIN

"Alışmayacağız"

BERNA LAÇİN

"Cinayetinin arkasında başka şeyler olduğuna inanıyorum ! Bu kadar güzel bir kız üstelik balerin ve bir katil niyeyse çarşı iznine salınıyor ve gidip bu bahar dalı gibi kızı tesadüfen öldürüyor. Ya başka karanlık düşüncelerin kurbanı olduysa? Çok derin araştırılmalı..."

MERVE ÖZBEY

"Bugün de acı içinde kıvrandık"

DOĞA RUTKAY

"Sosyal medyanın gücü deyip sevinmek! Giden canın ardından gözyaşlarımızı bitti mi sandınız? Daha acısı dinmeden bir kardeşimiz daha alındı hayattan!"

AYNUR AYDIN

"Bunları kim yetiştiriyor!"

İBRAHİM BÜYÜKAK

"Susmayacağız, alışmayacağız! Artık yeter!"

HALUK LEVENT

"Bir davanın sonucuna sevineceğimiz bir dün aynı olaydan başka bir can için ağlıyoruz. Yahu 1 gün ya bir gün sadece bir gün huzurlu geçirelim günü. 1 gün ara verin be iblis"

METİN ŞENTÜRK

"Gündemde kadın ismi görünce tıklamaya korkar oldum. Ama dedim ki bu kez bir yavrumuz bir şey başarmıştır, hayata dair bir planını gerçekleştirmiştir diye kendimi avuttum. Yol olmadı yine kaybettik. Nurlar içinde yat güzel kızım"

HADİSE

"Ne desek anlamsız ve boş. Hiçbir şey değişmiyor ve bu benim canımı çok yakıyor."

HALUK BİLGİNER

"Sanatçıyı öldürürsen sanat da ölür!"

SAGOPA KAJMER

"Çocuklarınıza bir kadın 'hayır' dediğinde bunun anlamının 'hayır' olduğunu, baskıyla bir yere varamayacağını öğretin. öğretin ki başka Ceren'ler hayatının baharında öldürülmesin. Yeter!"

BARIŞ ATAY

"Kasım ayında 39 kadın öldürüldü. Kadınlara karşı resmen bir imha politikası yürütülüyor. Gerektiği gibi cezalandırılmayacağını bilen erkek de bununla ilgili adım atmamakta kararlı iktidar da faildir"

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Gencecik Ceren Özdemir'i uğurlarken, gözümüz kulağımız Şule Çet'in karar duruşmasında. Şule Çet için adalet. Bu bir tek bizim ülkemizde olur sanıyorum. Bir cümlede iki kadın cinayeti!"

MERT FIRAT

"2019 bitmeden öldürülen kadınların sayısı 430! Bugün 20'sinde bir balerin kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Şule Çet cinayeti davası nihayet kamuoyu baskısı sayesinde sonuçlandı.Kadın Cinayetleri ve her türlü eşitsizlik politiktir!"

SABAHAT AKKİRAZ

"Bir kadın daha katledildi. Ceren Özdemir Ordu'da kapısının önünde bıçaklanarak katledildi. Neden, nasıl gibi soruların anlamı yok. Bir kadın daha katledildi. Katledildi. Katledildi. Bunu sürekli tekrarlamalıyız. Katlediliyoruz. İyi, güzel, çocuk, kadın, doğa ne varsa katlediliyor."