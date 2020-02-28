Ünlü isimler, 33 şehidimizden sonra konserlerini iptal etti

28.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:56

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberlerinin ardından ünlü isimler de harekete geçti.

"İÇİMİZ YANARKEN KONSER YAPILMAZ"

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. Acı haberi aldıktan sonra konser veremeyeceğini söyleyen şarkıcı Berkay Şahin, "Bugün ve yarın yapacağımız konserlerimiz maalesef içimiz bu kadar yanarken yapılamaz, iptal ediyoruz. Şehitlerimiz için yüce rabbimden rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Geride kalanlara sabır versin Allah'ım" dedi.

KONSERLERİNİ İPTAL ETTİLER

Şarkıcı Hatice de bugün Kartal'da gerçekleşmesi planlanan konserini iptal ettiğini söyleyerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir iptal haberi de usta sanatçı Emel Sayın'dan geldi. Sayın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Yarınki Denizli konserimiz İdlib'de mehmetçiğimize yapılan hain saldırı sebebi ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimiz bası sağ olsun."

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından "Ülkede Birlik" adı altında 29 Şubat Cumartesi günü 19.23'te başlayacak olan Ahmet Şafak konseri de İdlib'te düzenlenen saldırı sonrasında 33 mehmetçiğin şehit olmasının ardından iptal edildiği açıklandı.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İPTAL OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen tüm kültür sanat etkinliklerinin 3 gün süreyle iptal edildiği açıklandı. Buna göre, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) bugün yapılması beklenen Monica Molina ile yarın yapılacak Gypsy Devils Orchestra konserleri gerçekleşmeyecek.

İBB Şehir Tiyatrolarında bugün, yarın ve 1 Mart'ta oyun sahnelenmeyecek. Bugün 46'ncısı düzenlenecek Altın Kelebek ödül töreni de iptal oldu.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta bugün yapılacağı planlanan "Yaşar Kemal Anısına" etkinliğinin de iptal edildiği duyuruldu.