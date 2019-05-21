Ünlü İş Adamının Yeğenine Yapılan Silahlı Saldırı Anı, Kameralara Yansıdı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iki ünlü restoranın çalışanları arasında çıkan ve Selahaddin Aydoğdu'nun yeğeninin yaralandığı silahlı saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişinin elindeki silahı Selahaddin Aydoğdu'nun yeğeni olan işletme müdürü M.E. Aydoğdu'ya doğrulttuğu görülüyor.

Ataşehir'de 2016 yılında iddiaya göre, çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Murathan Öztürk'ün babası M. Öztürk ve iş adamı Selahaddin Aydoğdu'nun yan yana bulunan et restoranlarının çalışanları arasında 3 ayrı kavga çıktı.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde tarafların birbirleriyle kavga ettikleri, silahlı bir kişinin silahı iş adamı Selahaddin Aydoğdu'nun yeğeni olan işletme müdürü M.E. Aydoğdu'ya doğrulttuğu yer alıyor. Kalabalığın yoğunlaştığının görüldüğü görüntülerde bir süre sonra kalabalık dağılıyor.

'ÖLDÜRÜRÜRM SENİ' TEHDİDİNDEN İKİ GÜN SONRA SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre, 20 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen olayda, Selahaddin Aydoğdu'ya ait restoran çalışanı Y.T., molozların çalıştığı iş yerinin önüne dökülmemesi için M. Öztürk'ün iş yerine giderek çalışanları uyardı. Bu sırada restoranda bulunan M. Öztürk'ün, Y.T.'ye yönelik "Fotoğrafını alın bunun. Öldürtürüm seni. Bu gece aldıracağım seni" diyerek tehdit etti. Olaydan 2 gün sonra restoran çalışanı Y.T., iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olaydan sonra yakalanan saldırgan Doğuş K. savunmasında, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben suç tarihinde olay yerinde değildim. Ben daha önce hırsızlık suçlarına karıştım, sabıkalarım vardır. Benim bu suçla hiçbir alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Yargılaması tamamlanan sanık Doğuş K., "silahlı yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 7 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

RESTORAN ÇALIŞANLARI ARASINDA OTOPARK KAVGASI

Restoran çalışanları arasında 24 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen olayda ise, Selahaddin Aydoğdu'ya ait restoranda vale olarak çalışan N.Z. ile M. Öztürk'e ait restoranın müdürü A.B. arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada otomobille olay yerine gelen 2'si silahlı 4 kişi kavgaya karıştı. Kavgaya müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalışan Selahaddin Aydoğdu'nun da yeğeni olan işletme müdürü M.E. Aydoğdu, silahlı bir kişinin ateş etmesi sonucu iki ayağından ve başından yaralandı. Silahlı saldırganlar ise hızla olay yerinden ayrıldı.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 3 yıldır yürütülen soruşturma sürüyor.

"DOSYA İHMAL EDİLDİ"

Selahaddin Aydoğdu'nun restoranının çalışanlarının avukatı Dursun Küçük, "Biz faillerin medyatikliğini, daha önce de bu olaylara karıştığını dosyaya müdahale edebileceğini yazılı olarak dilekçelerimizde tekrarla belirtmemize rağmen, dosya savcılık tarafından ihmal edildi, deliller toplanmadı. Silahlı yaralama olmasına, 2 kurşunun bacağa isabet etmesi, 1 kurşunun kafayı sıyırmasına rağmen ve failler belli olmasına rağmen, tutuklama olmadı. Hatta tutuklamaya hiç sevk edilmedi savcı tarafından" dedi.





Kaynak: İHA