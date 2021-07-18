Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'e ağır sözler: Yürü git, faşist
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Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'e ağır sözler: Yürü git, faşist

Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'e ağır sözler: Yürü git, faşist
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Uluslararası alanda tanınan hacker grubu Anonymous, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Sedat Peker'e "Yürü git, faşist" ifadelerini kullandı.

Çektiği videolar ve yaptığı Twitter paylaşımlarıyla gündeme gelen Sedat Peker, ünlü hacker grubu Anonymous'un kendisi hakkındaki 'bilgi saklama' iddiaları üzerine açıklama yapmıştı.

"BİLGİ SAKLIYOR MUYUM? EVET SAKLIYORUM"

Peker de hacker grubuna cevap olarak bilgi sakladığını açıklamış, "Doğru söze bizim inancımızda 'amin' denir. Ben bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil. Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum, ancak her bilginin paylaşılacağı bir zaman elbet ki var. Kimse kusura bakmasın, ben kimsenin işine karışmam, ancak kendi işime de kimseyi karıştırtmam" demişti.

Anonymous, kendilerine yanıt veren Peker'e ilişkin Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: "Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış. Kendisine cevabını sonra vereceğiz. Şimdilik kendisine diyebileceğimiz tek şey: 'Yürü git, faşist'"

İşte ünlü hacker grubunun o paylaşımı;

Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'e ağır sözler: Yürü git, faşist
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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