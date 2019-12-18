Ünlü gurme Vedat Milor, takipçisine kargoyla konserve gönderdi
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, "Makarna harici diğer tatları unuttuk" diyen takipçisine konserve gönderdi.
Ünlü gurme Vedat Milor takipçisine yaptığı jestle takdir topladı. Milor, sosyal medya hesabından bir takipçisinin "Vedat Bey, öğrenci evinde 3 kişi kalıyoruz. Makarna harici diğer tatları unuttuk. Böyle kendimizi ana evinde hissedeceğimiz bir hediyeniz yok mudur?" mesajına kayıtsız kalmadı.
İRTİBATA GEÇTİ
Milor, kendisinden yemek konusunda istekte bulunan takipçisinin bu mesajına, "DM kutunu kontrol et kardeşim" diyerek Twitter'ın özel mesaj bölümünden irtibata geçti.
ADRESİNİ İSTEDİ
Ünlü Gurme ile mesajlaşmalarını sosyal medya hesabından yayınlayan takipçiye Milor, "Adresini ver kardeşim" dedi. Milor'un takipçisi aldığı mesaj karşısında şaşkınlık yaşadı. "Abi ben tröllüne paylaşmıştım onu şoktayım" diye karşılık veren takipçiye Milor, "İstiyor musun istemiyor musun?" diyerek karşılık verdi.
KONSERVE GÖNDERDİ
Ünlü eleştirmen sosyal medya üzerinden mesajlaştığı takipçisine annesinin evinde hissetmesi için kargoyla konserve gönderdi. Hediyesi eline geçen takipçi, gelen konserveyi ve Vedat Milor'un içine yazdığı "Kendini ana evinde hissedeceğin tek hediye olmalı" notunu paylaştı.
Haber Videosu: Ünlü gurme Vedat Milor, takipçisine kargoyla konserve gönderdi
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Simdi guzel bir hareket ama 1 tane nedir cimrilik mi desem şov mu desem kizmayin banaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çok duygulandım . . . Helal olsun sana güzel insan. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Olur ya böyle şeyler abartmayın ben hep gençlerin yanındayım haftaya da bir öğrenciye 300 gr dana kavurma yolluyucam mesela gençlere hep destek tam destek ;)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sağolsun ama bi konserve mi adres versin ben herseydn gondereyimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aynen göndere göndere bir tanecik mi göndermiş!1 1 Yayından Kaldır
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HELAL BECevap Yaz 3 Yayından Kaldır