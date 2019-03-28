Ünlü Fenomen Banu Parlak Takipçisine Ateş Püskürdü: Boşanır Boşanmaz Kocamla Yattın
Söylediği bir şarkıyla fenomen olan Banu Parlak, bir takipçisine boşandığı eşiyle yattığı gerekçesiyle ateş püskürdü.
Instagram'da 1 milyonun üstünde takipçisi olan Banu Parlak yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Parlak bir takipçisine isim vermeden ateş püskürdü.
FENA PATLADI
Otomobilinin içinde şarkı söylediği videoları sosyal medyaya yükleyerek fenomen olan daha sonra Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak, bir takipçisine fena patladı.
"İĞRENÇSİNİZ"
Instagram'ın hikaye bölümünden "Bana abla deyip, hala beni takip edip, boşandığım dakika eski kocamla yatarsan engellerler adamı! İğrençsiniz, benden uzak durun yeter artık sustukça yeter! Hukuki yollara başvuracağım artık" dedi.
İHANETTEN DOLAYI AYRILMIŞTI
Banu Parlak, eşi Okan Öztürk ile ihanet yüzünden hamileliğin ilk aylarında yollarını ayırmıştı.
YORUMLAR (3)
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nasıl bi üçgen la bu :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kuma şartCevap Yaz Yayından Kaldır
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Esas iğrenç olanlar bu artis takimlari kimin eli kimin cebinde belli degilCevap Yaz 2 Yayından Kaldır