Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Burgazada'da saldırıya uğradı
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, iş amaçlı gittiği Burgazada'da saldırıya uğradı. Fiziksel şiddete maruz kalan Vedat Milor, yaşadığı olayı Twitter hesabından duyurarak sitem etti.
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, iş amaçlı gittiği Burgazada'da bir restoran çalışanının uyardığı için fiziksel şiddete maruz kaldı. Yaşadığı olayı Twitter hesabından duyuran Milor, "Beni denize doğru itti. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi" dedi.
"BAŞIMDAN TATSIZ BİR OLAY GEÇTİ"
Vedat Milor, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Burgazada'da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada'da rıhtıma yakın restoranlar Belediye'nin çizdiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.
"SANA NE LAN, FAZLA KONUŞMA"
Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Restoranın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan 'sana ne lan, fazla konuşma' diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı.
"BOYNUM KIRILABİLİRDİ"
Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan Yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi.
FARKINDA OLMADAN KAVGAYI KAYDA ALMIŞ
Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allah'tan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.
Amacım çete, dağ kanunlarına aynı şekilde yanıt vermek değil. O yüzden kötü yorum bırakma, bizzat arayıp taciz etme gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Yapılması gereken şey belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi."
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Esnaf heryerde aynı .yasanacak nefes alacak yer bırakmıyor isgal etmiş her yeri .belediyeye şuraya buraya dünyanın vergisini veriyoz .adamlar bizim huzurumuzu saglayamiyolar .sen ne için varsin ozaman otorite .vatandastan alacagin olduğu zaman girtlagina yapisir alirsin.is vatandasın huzuru olunca kapadayilara yol verirsin .hepiniz boşa varsiniz biz boşuna sefalet çekiyoruz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kaldırımları da aldılar, geçecek yer yok, ikaz edince de mafyavariler ya dayak yiyorsun adamlardan. teke tek de gelmezler bunlarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bedava yimek için yanaştın vermediler çimkiriyon dimiiiiCevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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vedat milo u hapse atarlarsa hiç şaşırmam orada adama sorarlar sen niye kaldırımdan yürüyüon orası masalra için ayrılmış gidip araç yolundan yürüseneCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Belediyelerin her yerde esnafın kaldırımları işgal etmesini önlemeli. Nasıl araçlar kaldırıma park etmemeli ise esnaf da masa sandalye ve satış yapacağı malları koymamalı.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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geçmiş olsn Vedat beyCevap Yaz 25 3 Yayından Kaldır
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Vedat Milor kendini geliştirmiş, bir yemeğin içine giren baharatları hangi sıra ile konulduğuna kadar sayabilecek kadar nitelikli, efsane bir gurmedir. Belli bir yaşa gelmiş ve ülkemizin potansiyel şahsiyetlerinden olan, ayrıca beyfendi kişiliği ile herkesin saygı duyduğu bir isimdirSağlık problemleri olan bir insana yapılan şiddet eyleminin kesinlikle takipçisi olunmalıdır. Geçmiş olsun güzel insanEĞİTİM ŞART!!!!Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Vedat bey çok geçmiş olsun belediyelerin bu konularda biraz daha sıkı davranıp vatandaşın haklarını koruması gerekiyor çünkü işletmeler işgaliye ödüyoruz diye heryere masa atıyorlarCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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kıroların mekanına gidersen sonuç bu. . . çok geçmiş olsun. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bu adama bile yapıyorlarsa böyle ayılık gerçekten büyük ayıpCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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