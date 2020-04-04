Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Zahide Yetiş, Magazin

Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sık sık Zahide Yetiş'le canlı yayınlar yapan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak koronavirüs testini pozitif çıktığını söyledi.

04.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:34
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ünlü sunucu Zahide Yetiş ile yaptığı canlı yayınlarda verdiği faydalı bilgilerle adından sıkça söz ettiren Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesiyle gittiği hastanede karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özyaral, koronavirüs test sonucunun belli olduğunu söyledi.

KOVİD-19 TANISI KONULDU

Sosyal medyadan paylaştığı bir video ile haberi duyuran Özyaral hakkında şunlar söyledi: "Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 tanısı konulmuştur. Tedavi süreci devam etmekte olup kamuoyu tüm gelişmelerden adım adım bilgilendirilecektir."

Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

"YÜKSEK ATEŞ VE TERLEME OLDU"

Geçtiğimiz günlerde Zahide Yetiş'in canlı yayınına telefonla bağlanan Oğuz Özyaral, "Canım Zahide'm her şey hep beraberdik. Çok ciddi bir ateş yükselmesi ve terleme olunca çok huylandım ve hastaneye gittim." demişti.

Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR?

Oğuz Özyaral, 1956 yılında doğdu. Lisans eğitimini İşletme alanında, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyolojide ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde yaptı. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanlarında yüksek lisans düzeyinde özel eğitim aldı.

Profesör Doktor Oğuz Özyaral, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapıyor. Televizyon programlarında da zaman zaman yer alan Profesör Doktor Oğuz Özyaral, sık sık Zahide Yetiş'in programına konuk oluyor.

Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Haberin Videosu:

Sık sık Zahide Yetiş'le canlı yayınlar yapan ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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