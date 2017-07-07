Ünlü Dizilerde Oynayan Oyuncu Şarkıcılığa Adım Attı

Ünlü oyuncu Turgay Baydur, oyunculuktan sonra şarkıcılığa da adım atarak yeni bir single ile sektöre giriş yapacak.



Medcezir, Kardeş Payı, Kiralık Aşk gibi dizilerde rol alan ekranların sevilen ismi Turgay Baydur, çevresinden gelen yoğun istek üzerine tek parçadan oluşan single yapmaya karar verdi. Kollarını sıvayan Baydur'un, kendi yazdığı şarkıdan oluşan single parçasını yaz sonunda sevenleriyle buluşturacağı bildirildi. Israrlara dayanamadığı için oyunculuğun yanı sıra müzik ile yoluna devam edeceğini belirten Baydur, "Ben de sesimin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlarım yıllardır albüm çıkarmam için baskı yapardı bana. Sonunda albümü de çıkartıyoruz. İnşallah oyunculuk ve şarkıcılığı bir arada yürütebilirim" dedi. - İZMİR