Ünlü arabesk şarkıcısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti
3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırılan arabesk müziğinin sevilen şarkıcısı Selahattin Özdemir, hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz gece Mersin'deki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki şarkıcı Selahattin Özdemir, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağrılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 3 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Selahattin Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
20'NİN ÜZERİNDE ALBÜM YAPMIŞTI
20'nin üzerinde albüm yapan Özdemir, arabesk müzik severlerin karşısına 1982 yılında çıkmış, 'Yaşarken Ölenler', 'Sensiz de Olur', 'Aramızda Sıra Dağlar' gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı.