Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişi kurtarıldı
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Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişi kurtarıldı

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nden suya atlayan bir kişi, teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kurtarılan 46 yaşındaki şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

30.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:13
Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişi kurtarıldı

Unkapanı Köprüsü'nden suya atlayan bir kişi, teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan adlı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TEKNEDEKİ PERSONEL KURTARDI

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Ali Yıldırım, bir anda köprüden suya atladı. Çevrede bulunan bir teknenin personeli, su yüzeyindeki Ali Yıldırım'ı yakalayarak kurtarıp karaya çıkardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ali Yıldırım'ı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ali Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yıldırım'ın denizden karaya çıkarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişi kurtarıldı
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