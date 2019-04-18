Unkapanı Köprüsü'nde Zincirleme Kaza Yaralanan Motosiklet Sürücüsü Yolda Yardım Bekledi

Unkapanı köprüsü üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü yaralandı. Motosikletin çarptığı araç sürücüsü, yaralıyı teselli etmek için başını okşadı.

Kaza Unkapanı Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Taksim istikametinde ilerleyen bir otomobil ani fren yapınca arkadaki otomobil duramayıp çarpınca kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kask ve diğer koruyucu ekipmanları takılı olan motosikletli kazadan ciddi yara almadan kurtuldu. Ağzında ve yüzünde kanamalar olan motosikletli için kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin çarptığı araç sürücüsü, yaralıyı teselli etmek için başını okşadı. Kaza nedeniyle Taksim istikametinde yoğun trafik oluştu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralı daha sonra ambulansa alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: DHA