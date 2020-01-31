Üniversiteli kız hastane tuvaletinde doğurup kaçtı
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Üniversiteli kız hastane tuvaletinde doğurup kaçtı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki devlet hastanesinde bir üniversite öğrencisi evlilik dışı ilişkiden olan 7 aylık bebeğini tuvalette doğurarak kaçtı. Hastanenin güvenlik kameraları tarafından teşhis edilerek yakalanan kadının doğurduğu çocuğun öldüğü anlaşıldı.

31.01.2020 00:13 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:48
Üniversiteli kız hastane tuvaletinde doğurup kaçtı

Akıllara durgunluk veren olay Devlet Hastanesi'nde gerçekleşti.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN HAMİLE KALDI

İddialara göre 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinden hamile kaldı. Ailesini ziyaret amacıyla Kapaklı'ya gelen genç kız, 7 aylık hamileliğini gizlemek için karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

HASTANE TUVALETİNDE DOĞURUP KAÇTI

Hastanede sancılanan genç tuvalete giderek doğum yaptı. Edinilen bilgilere göre doğumun ardından çocuğu tuvalette bırakıp kaçan anne, hastanenin güvenlik kameraları tarafından teşhis edilerek yakalandı. Konuyla ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması sürerken, doğumun hemen ardından ölen bebeğin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
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