Üniversiteli Begüm'ün öldüğü makas kazası davası..

18.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:15

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 ay önce İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal 'ın (19) hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin sanık Fatih Sezer 'in (27) yargılanmasına devam edildi. Sanık Sezer, duruşmada "Tahliyemi isterim. Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm." dedi. Duruşmadan sonra açıklama yapan Kartal'ın annesi Melek Kartal, "Benim mağduriyetim ancak kızımı geri verirlerse giderilebilir" diye konuştu. Ailesi, Begüm Kartal'ın organlarını bağışlayarak, 4 kişinin hayata tutunmasını sağlamıştı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Sezer getirilirken, Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal ve babası Haluk Kartal katıldı. Mahkeme başkanı, keşif raporunun dosyaya gelmediğini belirtti.

SERBEST KALIRSAM ZARARI DAHA RAHAT GİDERİRİM

Duruşmada söz alan tutuklu Fatih Sezer, "Tahliyemi isterim, mağdurların zararının giderilebilmesi için ailemle konuştum. Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm" dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların ve keşif raporunun duruşmaya gelmediğini gerekçe göstererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal, "Bugün tutukluluğa devam kararı alındı. Bizim için önemli olan buydu, sabırlıyız. Mağduriyetimizin giderilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Benim mağduriyetimi ancak bana kızımı verirlerse giderebilirim. Kızım geri gelmeyeceğine göre bizim bütün mücadelemiz, diğer çocuklar için, trafik cinayetlerine kurban gidenler içindir." dedi.

Gazetecilerin "Begüm'ün organları 4 kişiye hayat vermişti. O kişilerle görüşüyor musunuz" sorusuna ise Melek Kartal, "Hayır daha doğrusu bizim hiçbir zaman böyle bir talebimiz olmadı olmaz da kimseyle. Güzel güzel yaşamlarına devam etsinler. Benim için önemli olan o."

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece'de 21 Temmuz'da meydana gelen olay şöyle oldu: Beşyol Metrobüs üst geçidinin bulunduğu noktada saat 23: 20'de trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında birden fazla kişi yaralandı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Begüm Kartal ise hayatını kaybetti. İddianamede Begüm Kartal'ın vefat ettiği, diğer yaralıların bir kısmında kemik kırığı olduğu bu nedenle basit tıbbi müdahale ile tedavilerinin geçer nitelikte olmadığı, bir kısmını ise basit tıbbi müdahale ile geçer şekilde yaralandığı belirtildi. Şüpheli Fatih Sezer'in olay günü seyir halindeyken Beşyol Mevkii'nde yan yola saptığı, önce burada bir araca çarptığı, çarpmanın şiddeti ile bu aracın kaldırıma ve yolun kenarındaki korkuluklara çaptığı belirtildi. Çarpmanın etkisi ile geldiği yöne dönen şüphelinin aracıyla geri geri giderek durakta bekleyenlere ve yolda yaya olarak yürüyenlere çarptığı anlatılan iddianamede, kaza anında şüphelinin 1,42 promil alkollü olduğu bu nedenle eylemin bilinçli taksir ile gerçekleştiğinin anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede şüpheli Fatih Sezer'in "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul