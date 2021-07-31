Üniversitelerden fidan bağışı
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Üniversitelerden fidan bağışı

Üniversitelerden fidan bağışı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üniversiteler, ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için fidan bağışı kampanyası başlattı.

Üniversiteler, ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için fidan bağışı kampanyası başlattı. "Her Öğrenci Bir Fidan" adıyla başlatılan kampanyada Orman Genel Müdürlüğüne fidan bağışlanması hedefleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi'nin birlikte başlattığı fidan bağışı kampanyası, Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınları sebebiyle zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılmasına katkı sunmayı ve yeşilin önemine duyarlılığı artırmayı amaçlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurarak başlattığı kampanyada üniversiteler birbirlerini etiketleyerek fidan bağışına davet ediyor. "Her Öğrenci Bir Fidan diyerek, Orman Genel Müdürlüğüne fidan bağışı yapacağız. Siz de katılın yaralarımızı saralım, gelin nefes olalım!" cümleleriyle başlatılan kampanyaya üniversitelerin birbiri ardında destek sunması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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