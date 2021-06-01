Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak?

Kabine sonrası "Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak?" Soruları gündeme geldi. Birçok kurumda devam eden uzaktan eğitim süreci aşılamanın ilerlemesi durumunda yüz yüze eğitime dönebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika üniversitelerin açılış tarihini açıkladı. İşte detaylar...