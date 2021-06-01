Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak?
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Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak?

Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak?
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Kabine sonrası "Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak?" Soruları gündeme geldi. Birçok kurumda devam eden uzaktan eğitim süreci aşılamanın ilerlemesi durumunda yüz yüze eğitime dönebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika üniversitelerin açılış tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Üniversiteler açılıyor mu? Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin açılış tarihini bildirdi. Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

Eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşık 1 aylık bir süre kalması nedeniyle ve üniversitelerde aşılama çalışmalarına henüz başlanmaması durumu göz önüne alınırsa bahar döneminde üniversitelerin açılması beklenmiyor.

Ancak Sağlık Bakanlığı üniversiteleri aşılamada öncelikli gruba dahil ederse eylül ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin yeniden başlayabileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." açıklamasını yaptı.

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Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? - Haberler
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