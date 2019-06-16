Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti: Zamanım yetmedi
Bugün üniversite sınavına giren Aleyna Tilki, zamanın yetersizliğinden şikayet etti. Tilki, "Zaman yetiştirmek" zordu diyerek sosyal medya hesabından isyan etti.
Paylaşımlarıyla son günlerin en çok konuşulan ismi olan Aleyna Tilki, bugün üniversite sınavına girdi. Sınav sonrası paylaşım yapan Tilki, sürenin yetmediğinden yakındı.
2 BUÇUK MİLYON ÖĞRENCİSINAVA GİRDİ
Büyük gün geldi çattı. Hem heyecanlılar hem de sona geldikleri için mutlular. 2 buçuk milyon öğrenci tüm yıl hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) girdi.
"ZAMANI YETİŞTİRMEK ZORDU"
Genç şarkıcı Aleyna Tilki de sınava girenler arasındaydı. Dün akşam twitter hesabından "Yarın üniversite sınavım var. Ben uyuyorum" paylaşımını yaptı. Bugün sınav heyecanını yaşayan Aleyna Tilki, sınavdan çıktıktan sonra yine sosyal medya hesabından isyan etti. Tilki "Offf zamanı yetiştirmek zordu sınavda! Bence 20 dakika daha vermeleri lazımdı" paylaşımıyla sürenin yetersizliğinden şikayet etti.
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Hangi ara sinava calistin aleyna.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Merak ediyorum. Yaşı küçük bir insanı bu şekle sokmak teşir değilde nedir beyler bayanlar. Kaç yaşında bu kız. Bu ne hal böyle. Kenar mahallesinde bunlarım yaptığı rezillik dönse millet küfürü basarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sınav sonucu açıklanınca paylaşmayı ihmal etme sakınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aleyna nin bu sınava ne ihtiyacı var nede çalışıp kazanması için bi sebebi kalçalarına iyi bakıp diri durduğu surece bu dünya ile ilgili bir kaygısı olmayacak siz diğer gençler ile ilgili gerçek haberler yapın bence mesela gecesini gündüzünü ders çalışmış bir genci haber yapın bizde sınav hakkında gerçek bilgi alalımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Orda burda gezip tozup eglenip sarki söylemek yerine az ders calissan zamanin yeterdi senindeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır