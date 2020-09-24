Üniversite bünyesindeki solucan gübresi tesisinde kapasite artırımı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde kurulan ve organik tarıma destek için kullanılan Solucan Gübresi Üretim Tesisi görülen ilgi üzerine kapasite artırımına gidecek.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde kurulan ve organik tarıma destek için kullanılan Solucan Gübresi Üretim Tesisi görülen ilgi üzerine kapasite artırımına gidecek. SCÜ yerleşkesinde bulunan 2 bin 400 metrekare kapalı alanda üretilen organik solucan gübresi, bölge tarımında da kalite ve verimin artmasına büyük katkı sağlıyor.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, solucan gübresi üretimi tesisinde yapılan işlemin sadece gübre üretmek olmadığını, hem çevreye zarar veren atık çamurların bertaraf edildiğini hem de atık ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını söyledi. Gübre üretimi için solucanların tükettiği toprağın kentsel su arıtma tesislerinde biriken tortulardan oluştuğuna dikkati çeken Yıldız, "Çevre sorunlarının başında yok edilemeyen atık tortuları gelmekte. Bu, yeni yeni açığa çıkıyor. Gelecek yıllarda daha büyük çevre sorunlarına yol açacak olan atık su tortularını solucan gübresi üretiminde kullanmayı başardık. Hem çevreye olan zararı ortadan kaldırıyor hem de ekonomiye katma değer katacak bir ürün olarak çiftçimizin kullanımına sunuyoruz" dedi.

'ÖRNEK OLACAK'Sivas Organik Solucan Gübresi A.Ş (SORTAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, solucan gübresi üretim tesisinin bir yıl gibi kısa sürede büyük başarı elde ettiğini belirterek, "Bir yıl önce kurulan şirketin bugün bu verimli hale gelmesi bizi çok mutlu etti. Üretim tesisimizdeki gelişmeyi gördük. Hatta bu tesisin 2021-2022'de Sivas'a yetersiz olacağını düşünerek şimdiden altyapısının nasıl artırılacağının planlamasını yaptık. Türkiye'de, dünyada örnek bir hale geleceğine inancımız daha da netleşti. Ben bu vesile ile bütün ortaklarımıza, üniversitemize, hocama teşekkür ediyorum. Tesisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.'BÖLGENEN EN BÜYÜK TESİSİ'

SCÜ Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve tesis sorumlusu Doç. Dr. Uğur Tutar ise, "Hem katı organik solucan gübresi hem de sıvı organik solucan gübresi üretim bantlarımızı kurduk, üretimlerimizi gerçekleştirdik. Satışlarımız başladı. Kullanan üreticiler çok memnun kaldılar. Biz de bundan dolayı mutluyuz, gururluyuz. 2021- 2022 yıllarında atacağımız adımların kararlarını aldık. 2023 yılında nasip olursa yıllık 1000 ton kapasite ile 300 bin litre sıvı gübre üretimi yaparak bölgenin en büyük tesisi olmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin