Ünal Işık kimdir? Avukat Ünal Işık olayı nedir, neyle suçlanıyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünal Işık kimdir? Avukat Ünal Işık olayı nedir, neyle suçlanıyor?

Avukat Ünal Işık, sosyal medyada gündem oldu. ''AvukatÜnalIşıkTutuklansın'' başlığı ile birçok paylaşıma neden olan Işık'ın genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Peki, Ünal Işık nereli, kaç yaşında?

Ünal Işık kimdir? Avukat Ünal Işık olayı nedir, neyle suçlanıyor?
28.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:46

Ünal Işık adlı genç avukat, 28 Ağustos günü Twitter'ın en çok konuşulanları arasına girdi. Işık'ın 2019 yılında bir kadına cinsel istsmarda bulunduğu ve bundan ceza almadığı iddia edildi. Öte yandan benzer bir olayla yeniden sosyal medyada tepkilere neden oldu. Avukat Ünal Işık tutuklandı mı?

ÜNAL IŞIK KİMDİR?

Avukat olarak görev yapan Ünal Işık, İstanbul Barosuna kayıtlıdır. Geçen 2019 yılında, kendisi ile görüşmeye gelen bir genç kadına cinsel saldırıda bulunarak, tüm delillere rağmen herhangi bir cezai yaptırım almadığı iddia ediliyor.

İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Ünal Işık, tekrar bir cinsel saldırı ile gündeme geldi. 2020 yılı 28 Ağustos günü yeniden cinsel saldırı suçlamasıyla adı anıldı.

Ünal Işık kimdir? Avukat Ünal Işık olayı nedir, neyle suçlanıyor?
Ünal Işık

Twitter'da B. kullanıcı ismiyle bir kadın, Işık tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını ve Işık'ın ailesi ile arkadaşları tarafından tehdit mesajları aldığını dile getirdi. Paylaşımlarında hayatını sonlandıracağını belirten kadına ulaşılamıyor. Diğer yandan Avukat Ünal Işık hakkında ortaya atılan suçlamalarla ilgili bir cezai yaptırım uygulanmadı.

Ünal Işık kimdir? Avukat Ünal Işık olayı nedir, neyle suçlanıyor?
B. adlı kullanıcının paylaşımları

İlgili Haberler

Avukat Aytaç Ünsal kimdir? Aytaç Ünsal kaç yaşında, nereli? Aytaç Ünsal olayı nedir? Avukat Aytaç Ünsal suçu ne?
Avukat Aytaç Ünsal kimdir? Aytaç Ünsal kaç yaşında, nereli? Aytaç Ünsal olayı nedir? Avukat Aytaç Ünsal suçu ne?
Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında? Melek Mosso nereli? Melek Mosso albümleri nelerdir?
Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında? Melek Mosso nereli? Melek Mosso albümleri nelerdir?
STAR TV ana haber sunucusu kimdir? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik hayatı ve biyogr
STAR TV ana haber sunucusu kimdir? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik hayatı ve biyogr
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Dünya
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü Spor
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi Spor
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be
Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Berat Albayrak Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ezgi Mola Demet Şener Demet Akalın
Spor Fatih Terim Mustafa Cengiz Mauricio Lemos Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Adana Çocuk Eylül İzmir
Şu an buradasınız: Ünal Işık kimdir? Avukat Ünal Işık olayı nedir, neyle suçlanıyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 19:47:08. #1.15#
title