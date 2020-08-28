Ünal Işık kimdir? Avukat Ünal Işık olayı nedir, neyle suçlanıyor? Avukat Ünal Işık, sosyal medyada gündem oldu. ''AvukatÜnalIşıkTutuklansın'' başlığı ile birçok paylaşıma neden olan Işık'ın genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Peki, Ünal Işık nereli, kaç yaşında?

Ünal Işık adlı genç avukat, 28 Ağustos günü Twitter'ın en çok konuşulanları arasına girdi. Işık'ın 2019 yılında bir kadına cinsel istsmarda bulunduğu ve bundan ceza almadığı iddia edildi. Öte yandan benzer bir olayla yeniden sosyal medyada tepkilere neden oldu. Avukat Ünal Işık tutuklandı mı?

ÜNAL IŞIK KİMDİR?

Avukat olarak görev yapan Ünal Işık, İstanbul Barosuna kayıtlıdır. Geçen 2019 yılında, kendisi ile görüşmeye gelen bir genç kadına cinsel saldırıda bulunarak, tüm delillere rağmen herhangi bir cezai yaptırım almadığı iddia ediliyor.

İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Ünal Işık, tekrar bir cinsel saldırı ile gündeme geldi. 2020 yılı 28 Ağustos günü yeniden cinsel saldırı suçlamasıyla adı anıldı.

Ünal Işık

Twitter'da B. kullanıcı ismiyle bir kadın, Işık tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını ve Işık'ın ailesi ile arkadaşları tarafından tehdit mesajları aldığını dile getirdi. Paylaşımlarında hayatını sonlandıracağını belirten kadına ulaşılamıyor. Diğer yandan Avukat Ünal Işık hakkında ortaya atılan suçlamalarla ilgili bir cezai yaptırım uygulanmadı.