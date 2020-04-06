İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi İstanbul Zeytinburnu'nda bir vatandaşımız koronavirüs salgınından korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zeytinburnu'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan çuvallı koronavirüs önlemi ilgi çekti. GÖRÜLMEMİŞ ÖNLEM Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde çekildiği kaydedilen görüntülerde un çuvalını üzerine geçiren bir kişinin sokakta yürüdüğü görüyor. Cep telefonuyla çekilen görüntüde üzerine çuval geçiren kişinin koronavirüs önlemi aldığı belirtiliyor. Görüntü sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti. Kaynak: DHA