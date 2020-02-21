Eve hapsolan Çinliler, kağıt paraları uçak yapıp pencereden atıyor
Koronavirüs nedeniyle karantina altında tutulan Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Çinliler, kendilerine yeni bir eğlence yöntemi oluşturdu. Para harcayamayan Vuhanlılar kağıt paraları uçak yapıp pencereden attı.
Karantina altında bulunan Vuhanlılar, harcayamadıkları paralarını uçak yapıp pencereden atarak eğleniyor. Vuhan'da insanların umutlarını yitirdiğini gözler önüne seren yeni bir video ortaya çıktı.
PARALARI UÇAK YAPIP ATIYORLAR
Sosyal medyada paylaşılan videoda evden çıkamadıkları için para harcayamayan halk, paralarını uçak yapıp pencereden fırlatmaya başladı.
2 BİN 238 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e, toplam vaka sayısı ise 75 bin 465'e yükseldi. Dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 247'ye çıktı.