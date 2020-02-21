: Eve hapsolan Çinliler, kağıt paraları uçak yapıp pencereden atıyor

21.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:00

Karantina altında bulunan Vuhanlılar, harcayamadıkları paralarını uçak yapıp pencereden atarak eğleniyor. Vuhan'da insanların umutlarını yitirdiğini gözler önüne seren yeni bir video ortaya çıktı.

PARALARI UÇAK YAPIP ATIYORLAR

Sosyal medyada paylaşılan videoda evden çıkamadıkları için para harcayamayan halk, paralarını uçak yapıp pencereden fırlatmaya başladı.

2 BİN 238 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e, toplam vaka sayısı ise 75 bin 465'e yükseldi. Dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 247'ye çıktı.

Kaynak: İHA

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