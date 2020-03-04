Umreden dönen çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Karabük'te, umreden dönen çift öksürük şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Umre dönüşü öksürük şikayetiyle aile hekimine başvuran E.O ve İ.O. çifti, koronavirüs şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan çift, prefabrik binada tutuluyor.
SONUÇLAR GELENE KADAR KONTROL ALTINDA TUTULACAKLAR
Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaptığı açıklamada, "Umreden dönen E.O ve İ.O çifti öksürük şikayetiyle başvurdu. Tedbir amacıyla Bayır Mahalle'deki ek prefabrik binada gözlem altına alındılar. Numune sonuçları çıkana kadar takipleri sürecek. Genel durumları gayet iyi. Sadece öksürük şikayetleri var. Yurt dışından dönen vatandaşlarımıza özellikle koronavirüs görülen yerlerden gelenlere dikkat edildiği için onları da o amaçla yatırdık. Numuneler Ankara'ya gönderildi. Sonuçları gelene kadar kontrol altında tutulacaklar" dedi.
DURUMLARI SON DERECE İYİ
Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama ise şöyle: "28 Şubat tarihinde umre ziyaretinden dönen ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün bugünkü kontrolleri esnasında öksürük şikayeti olduğu tespit edilerek KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etmeleri sağlanan iki vatandaşımız, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Bayır Mahallede bulunan ek binada kontrol altına alınmışlardır. Hastalarımızdan alınan numuneler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Hastalarımızın genel durumları son derece iyi olup, kendilerinden alınan numune sonuçları temiz çıkana kadar takipleri sürecektir."
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Kaynak: DHA