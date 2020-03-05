Kayseri'de yaşlı kadın, umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
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Kayseri'de yaşlı kadın, umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Kayseri'de umre dönüşü öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edilen 60 yaşındaki kadın, tedbir amaçlı izolasyonlu odada gözlem altına alındı.

05.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:37
Kayseri'de yaşlı kadın, umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

'de, umreden dönen ve öksürük ile solunum sıkıntısı şikayetleri bulunan N.Y. (60) adlı kadın, koronavirüs şüphesiyle Kayseri 'nde gözlem altına alındı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAVALİMANINA SEVK EDİLDİ

Kayseri Havalimanı'nda, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, umreden dönen 250 kişi kontrolden geçirildi. Kontrol sırasında 5 yolcuda yüksek ateş, N.Y. adlı kadında ise öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Bunun üzerine havalimanına 2 ambulans ile özel kıyafetli 6 sağlık çalışanı sevk edildi.

GÖZLEM ALTINA ALINDI

Dış Hatlar'a gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilen 6 kişiden 5'inin kente girişine izin verilirken, N.Y. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. N.Y., koronavirüs şüphesiyle, tedbir amaçlı izolasyonlu odada gözlem altına alındı.

Öte yandan, havalimanı çalışanları ile taksi sürücülerinin maske taktığı görüldü.

Kaynak: DHA


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: Kayseri'de , umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
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