Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
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Kayseri, Silvan, Umre, 3. Sayfa

Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü

Umre ziyaretinden dönen bir kadın, Kayseri'de karantinada tutulduktan sonra memleketine gönderildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gelen kadın, aynı akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

15.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:24
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü

Umreden döndükten sonra 15 gün Kayseri'de karantinada kalan ve testleri negatif çıkan 70 yaşındaki Selva Korkutan, evine gönderildikten 10 gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 ay önce umreden dönen Selva Korkutan (70) Kayseri'de karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda koronavirüsü testleri negatif çıkan Korkutan, memleketi Diyarbakır Silvan'a gönderildi.

AYNI AKŞAM HASTANEYE KALDIRILDI

Silvan'a gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Koronavirüsü testi pozitif çıkan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

AİLE FERTLERİ KARANTİNAYA ALINDI

Korkutan, dün akşam saatlerinde koronavirüsü nedeni ile hayatını kaybetti. Korkutan'ın cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı.

Kaynak: İHA

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