Ruhsatsız kursta çocukların istismara uğramasıyla ilgili KADEM'den açıklama: En ağır cezayı istiyoruz

02.09.2019 14:48

Kadın ve Demokrasi Derneğinden, Ümraniye'de ruhsatsız bir Kuran kursunda, 5 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu haberine ilişkin, "Hiç vakit kaybetmeksizin, sapıkların en ağır cezayı almasını, bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için bir emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ve sapık ellere 'Artık yeter!' diyoruz." açıklaması yapıldı.

ÇOCUKLARIMIZA UZANAN KİRLİ ELLERE "ARTIK YETER" DİYORUZ

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, evrensel bir sorun olan çocuk istismarının din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayırt etmeksizin gerçekleşen, ailenin ve toplumun bütünlüğünü felakete sürükleyen alçakça bir durum olduğu belirtildi.

"Ümraniye'de ruhsatsız bir Kuran kursunda, 5 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu haberi bizleri dehşete düşürmüştür." ifadesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiç vakit kaybetmeksizin, sapıkların en ağır cezayı almasını, bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için bir emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ve sapık ellere 'Artık yeter!' diyoruz.Toplumsal, ahlaki ve manevi değerlerimizin aşağılık zihniyetlerin gölgesinde yıpranmasına izin vermemek için çocukların ve ailelerinin yanında durmayı kendimize görev addediyoruz.

"HERKESİ MÜCADELEYE ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bizler, toplumun her kesimine karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak diyoruz ki istismar felakettir."

Açıklamada, masum çocukların değil, sapıkların utanç içinde yaşayacağı bir dünya için tüm kamuoyunun bu davada teyakkuz halinde olmasının, çocukların ve ailelerinin adalet arayışında yanlarında durmasının önemine dikkat çekilerek, "Herkesi mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

NE OLDU?

Ümraniye'de ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda, kurs sorumlusu Ö.I ve eğitmenler S. B ile T. B. çok sayıda öğrenciye cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandılar.

Fıkıh-Der'de yaşanan istismar kurstan ayrılan 17 yaşındaki H.R.Ö. isimli çocuğun ocak ayında yaşadıklarını polise giderek anlatmasıyla ortaya çıktı.

H.R.Ö. ifadesinde Ö.I, S. B. ve T.B'nin kursta kalan öğrencilere cinsel istismarda bulunduklarını ayrıca şiddet uyguladıklarını belirtti.

H.R.Ö'nün verdiği ifadenin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 öğrenci de polise giderek şikâyette bulundu. İddialar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.

İddianamede 6 çocuğa yönelik 'Cinsel saldırı' suçunu işlediği belirtilen kurs sorumlusu Ö. I.'nın 145 yıla kadar hapsi istendi. Kursta eğitici olan şüpheli Hacı S. B.'nin mağdur öğrenci H.R.Ö. ve Y.E.T.'ye yönelik olarak 'zincirleme cinsel saldırı' suçunu işlediği yönünde birden fazla mağdur beyanı bulunduğunun aktarıldığı iddianamede şüpheli için 50 yıla kadar hapis cezası istendi.

H.R.Ö.'ye yönelik olarak 'Zincirleme nitelikte cinsel saldırı" suçunu işlediği iddia edilen T.B'nin ise 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Çıkarıldıkları ilk duruşmada iddiaları reddeden 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA