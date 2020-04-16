İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı uzmanlar tekrar tekrar "Evde kal" çağrısı yaparken İstanbul Ümraniye'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, ilçenin en önemli noktalarından olan Alemdağ Caddesi'ni doldurdu.

Koronavirüs salgınını durdurmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde kimi vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyarken kimileri ise buna aldırış etmiyor.

ÜMRANİYE'DE TRAFİĞE KAPALI CADDE DOLDU TAŞTI

Ümraniye'de havaların ısınmasıyla birlikte bugün güneşi gören vatandaşlar, bir kısmı trafiğe kapalı olan Alemdağ Caddesi'ne akın etti. Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların cadde üzerindeki aşırı yoğunluğu dikkat çekti. Bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

"İNSANLAR GÜNEŞTEN FAYDALANIYORLAR"

Çarşıda tartıcılık yapan engelli bir vatandaş, "İşlerimde artış olmadı şu anda. Sabahtan beri bekliyoruz. İnsanlar güneşten faydalanıyorlar. Havanın düzelmesinden kaynaklanıyor. İnşallah bu korona hastalığını geçiştireceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

"MİLLET SIKILDIĞI İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR"

Caddede torunuyla birlikte ayakkabı satan bir kişi, "Ne yapalım çarşılar bomboş. Cenabı Allah bu insanlara yardım etsin. Millet sıkıldığı için dışarıya çıkıyor. Torunum 9 yaşında ama benim içim almıyor dışarıya çıkıyor." diye konuştu.

Kaynak: DHA