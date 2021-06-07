Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı
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Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kurt - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücü kafa kafaya çarpıştı.

Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı

İSTANBUL - Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücü kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada motosikletlilerin yardımına mahalleli koştu.

Kaza geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye'de Ihlamurkuyu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde süratle ilerleyen motosikletli kurye ile motosikletli sürücü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle sürücüler yola savrulurken, motosikletlilerin yardımına mahalleli koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası 2 motosikletli sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı
Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı
Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı
Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı
Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı
Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı
Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı
Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kurt

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Ümraniye'de motosikletli kurye ile motosikletli sürücüsü kafa kafaya çarpıştı - Haberler
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