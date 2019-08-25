İstanbul'da psikolojik sorunları olan adam, babasını, annesini ve kardeşini vurdu

İstanbul'da psikolojik sorunları olan adam, babasını, annesini ve kardeşini vurdu

İstanbul Ümraniye'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 1 kişi annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra 4'üncü kattan atlayarak intihar etti.

25.08.2019 23:43
İstanbul'da psikolojik sorunları olan adam, babasını, annesini ve kardeşini vurdu

Ümraniye'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 1 kişi annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra 4'üncü kattan atlayarak intihar etti.

ANNE VE KARDEŞİ ÖLDÜ BABA AĞIR YARALI

Annesi ile kardeşi evde ölürken babası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA
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