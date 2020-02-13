UMKE ekipleri, 3 aylık bebek için seferber oldu

13.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:15

Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yolunda yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 3 aylık Murat Can Çelik için UMKE ekipleri paletli ambulansla seferber oldu.



Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde yüksek ateş nedeniyle 3 aylık bebek Murat Can Çelik rahatsızlandı. Çelik'in yakınları 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Ulaşım yolunun karla kapalı olmasından dolayı Siirt UMKE ekiplerinden yardım istendi. UMKE ekipleri paletli ambulansla olay yerine sevk edildi. Ekiplerce 3 aylık bebeği olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



3 aylık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA