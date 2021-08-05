Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun Aleyna Çakır olayı! Ümitcan Uygun tutuklandı mı?
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Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun Aleyna Çakır olayı! Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun Aleyna Çakır olayı! Ümitcan Uygun tutuklandı mı?
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Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi olarak görülen Ümitcan Uygun geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Bunun ardından Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun tutuklandı mı? sorularının yanıtları merak topladı. İşte, Ümitcan Uygun Aleyna Çakır olayı! Aleyna Çakır kimdir?

Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun Aleyna Çakır olayı nedir? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında. İddiaya göre Ankara'da intihar ederek hayatına son veren Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümit Can Uygun'un kim olduğu merak ediliyor. Ümit Can Uygun'un canlı yayında bir kişiyle tartışması sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Peki, cinayete kurban giden Aleyna Çakır kimdir?

ÜMİTCAN UYGUN ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR?

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu.

Ümitcan Uygun öldü mü? Ümitcan Uygun kimdir, tutuklandı mı?

Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Sema Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu. Soruşturmayı yürüten savcılık, Esen'in ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Hazırlanan raporda Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtildi.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi. Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür.

Ümitcan Uygun'un adı kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın öldüğü olayda adı geçmiştir.Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.

Aleyna Çakır olayını takipçisi olan Müge Anlı'yı da tehdit etmişti.

Ümitcan Uygun öldü mü? Ümitcan Uygun kimdir, tutuklandı mı?

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?

Ocak 2021'de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun mahkemece tutuklandı.

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı Etimesgut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şubat 2021'de ise Ankara'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de (21) tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

Ümitcan Uygun serbest bırakılmıştı.

5 Ağustos 2021 tarihinde yeniden gözaltına alındı.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan ancak cezaevine uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle giren ve 6 ay sonra da serbest bırakılan Ümitcan Uygun yine büyük bir skandalla gündemde. Ankara'da geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu sabah saatlerinde yatağında ölü olarak bulundu. Soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ALEYNA ÇAKIR KİMDİR?

1999 doğumlu Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki bir genç kızdır. Takma isim kullandığı bilinen Aleyna Çakır'ın asıl ismi Sema Esen'dir.

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Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun Aleyna Çakır olayı! Ümitcan Uygun tutuklandı mı? - Haberler
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