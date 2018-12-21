İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar oldu. Peki, Ümit Bahtiyar kimdir?

ÜMİT BAHTİYAR KİMDİR?

Bahtiyar, 1967 yılında Bulgaristan, Deliorman'da dünyaya geldi. 1978 yılında ailesiyle birlikte Denizli'ye göç ederek Sevindik Mahallesi'ne yerleşen Bahtiyar, İlkokulu Sevindik İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu Merkez Ortaokulu'nda, liseyi Denizli Lisesi'nde tamamladı.

SİYASETE DOĞRUYOL PARTİSİYLE BAŞLADI

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı ve siyasete 1992 yılında Doğruyol Partisi Gençlik Kolları'nda başladı. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğruyol Partisi'nden Denizli Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilen belediye başkan adayı, 2002-2004 yılları arasında Denizli Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

İYİ PARTİ'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Ümit Bahtiyar, 2004'deki yerel seçimlerde tekrar Denizli Belediyesi Meclis Üyesi oldu. Bu göreve 2009 yılına kadar devam ettikten sonra 2009 yılında yapılan yerel seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı olarak katıldı. 2011 yılında yapılan genel seçimlerde ise Milliyetçi Hareket Partisi 3.sıra milletvekili adayı oldu. Ümit Bahtiyar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde ise İYİ Parti'den Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.